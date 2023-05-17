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Бавария презентовала домашнюю форму на следующий сезон
Мюнхенцы получили новую экипировку
Фото: ФК Бавария
"Бавария" официально представила домашнюю форму на сезон-2023/24.
Основной цвет игровой футболки от Adidas - белый. Рукава и ряд элементов выполнены в красном оттенке. Внутренняя сторона воротника дополнена надписью "Rot & Weiß ein Leben lang" (красный и белый на всю жизнь).
Впервые мюнхенцы сыграют в новой экипировке в матче против "РБ Лейпциг" на "Альянц Арене" 20 мая. Напомним, сейчас "Бавария" лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, отрыв от ближайшего преследователя - "Боруссии" Дортмунд в 1 пункт.
Our new home shirt! ❤️????— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 17, 2023
???? https://t.co/zEKNwEcOQC#MiaSanMia pic.twitter.com/IIXJFhS0UK
#Advertisement | Powered by our colours ????⚪— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 17, 2023
???? https://t.co/4eKCuaz6v2#FCBayern #MiaSanMia @adidasfootball pic.twitter.com/XL3CMldQiE
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