Бавария презентовала домашнюю форму на следующий сезон

"Бавария" официально представила домашнюю форму на сезон-2023/24.

Основной цвет игровой футболки от Adidas - белый. Рукава и ряд элементов выполнены в красном оттенке. Внутренняя сторона воротника дополнена надписью "Rot & Weiß ein Leben lang" (красный и белый на всю жизнь).

Впервые мюнхенцы сыграют в новой экипировке в матче против "РБ Лейпциг" на "Альянц Арене" 20 мая. Напомним, сейчас "Бавария" лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, отрыв от ближайшего преследователя - "Боруссии" Дортмунд в 1 пункт.