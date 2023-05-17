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Стала известна реакция Нагельсманна на увольнение из Баварии: Вы издеваетесь?
Агент менеджера рассказал, как они узнали об отставке
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Агент Юлиана Нагельсманна Фолькер Штрут рассказал, что увольнение Нагельсманна было для всех сюрпризом. Он узнал о готовящейся отставке от журналистов.
"В тот вечер я находился в ресторане, и мне позвонил журналист: "Как все быстро получилось с Юлианом!".
Я ответил: "Что вы имеете в виду?". Он сказал: "Ты еще не знаешь? Юлиан уволен, а Тухель – новый тренер!".
Затем в течение вечера мы получали все больше и больше сообщений, а затем связались с Юлианом. Он тоже ничего не знал и спросил нас: "Вы издеваетесь?".
Спустя один-два часа еще один агент Юлиана Саша Бриз связался с Хасаном Салихамиджичем и написал ему в WhatsApp: "Нам нужно что-то узнать?".
Потом Салихамиджич позвонил со словами: "Приезжайте завтра в офис". И мы поняли, что что-то происходит", – рассказал агент.
Напомним, что в конце марта Юлиана Нагельсманна уволили из "Баварии", а его должность занял Томас Тухель. Позже руководство "мюнхенцев" рассказало, что клуб не устраивали спортивные результаты специалиста.
Nagelsmann's agent Struth recalls his client's Bayern exit: "I was in a restaurant that evening when I got a call from a journalist: 'That was quick with Julian!' I replied: 'What do you mean?' he said: 'How, you don't know yet? Julian is out and Tuchel is the new coach!" [@BILD] pic.twitter.com/s0NSyDSIJp— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 16, 2023
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