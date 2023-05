Стала известна реакция Нагельсманна на увольнение из Баварии: Вы издеваетесь?

Агент Юлиана Нагельсманна Фолькер Штрут рассказал, что увольнение Нагельсманна было для всех сюрпризом. Он узнал о готовящейся отставке от журналистов.

"В тот вечер я находился в ресторане, и мне позвонил журналист: "Как все быстро получилось с Юлианом!".

Я ответил: "Что вы имеете в виду?". Он сказал: "Ты еще не знаешь? Юлиан уволен, а Тухель – новый тренер!".

Спустя один-два часа еще один агент Юлиана Саша Бриз связался с Хасаном Салихамиджичем и написал ему в WhatsApp: "Нам нужно что-то узнать?".

Потом Салихамиджич позвонил со словами: "Приезжайте завтра в офис". И мы поняли, что что-то происходит", – рассказал агент.

Напомним, что в конце марта Юлиана Нагельсманна уволили из "Баварии", а его должность занял Томас Тухель. Позже руководство "мюнхенцев" рассказало, что клуб не устраивали спортивные результаты специалиста.

