Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Баварии – трансферная цель Реала. В Сити также заинтересованы
В "Баварии" считают его "непродаваемым"
Фото: twitter.com/FCBayern
"Реал" не потерял интереса к крайнему защитнику "Баварии" и сборной Канады Альфонсо Дэвису, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн также хочет видеть футболиста в своем клубе.
При этом "Бавария" считает Альфонсо "непродаваемым". Контракт защитника истекает летом 2025-го и в клубе хотят продлить соглашение.
Ранее сообщалось, что "Реал" хочет усилить фланги защиты. Так в клубе рассматривали Риса Джеймса из "Челси" на правый фланг обороны и Альфонсо Дэвиса на левый. В последнее время Карвахаль играет недостаточно надежно, а Ферлан Менди страдает от травм.
В этом сезоне Дэвис провел за "Баварию" 38 поединков, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Портал Trsnsfermarkt оценивает потенциальный переход 22-летнего канадца в 70 миллионов евро.
❗️News #Davies: He‘s a transfer target of Real Madrid! Txiki Begiristain would love to see him at #MCFC.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 16, 2023
But unsaleable for Bayern. Bosses want to extend his contract beyond 2025. @SkySportDE @skysports_sheth ???????? pic.twitter.com/2LnpMk25dz
Популярное сейчас
- СМИ: Капитан Ингульца может покинуть клуб
- Журналист раскрыл судьбу Металлиста в случае вылета из УПЛ
- Челси намерен найти Мудрику новый клуб этим летом – Источник
- Защитник Баварии может продолжить карьеру в Арсенале
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО