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Защитник Баварии – трансферная цель Реала. В Сити также заинтересованы

Германия
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В "Баварии" считают его "непродаваемым"

Защитник Баварии – трансферная цель Реала. В Сити также заинтересованы

Фото: twitter.com/FCBayern

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"Реал" не потерял интереса к крайнему защитнику "Баварии" и сборной Канады Альфонсо Дэвису, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн также хочет видеть футболиста в своем клубе.

При этом "Бавария" считает Альфонсо "непродаваемым". Контракт защитника истекает летом 2025-го и в клубе хотят продлить соглашение.

Ранее сообщалось, что "Реал" хочет усилить фланги защиты. Так в клубе рассматривали Риса Джеймса из "Челси" на правый фланг обороны и Альфонсо Дэвиса на левый. В последнее время Карвахаль играет недостаточно надежно, а Ферлан Менди страдает от травм.

В этом сезоне Дэвис провел за "Баварию" 38 поединков, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Портал Trsnsfermarkt оценивает потенциальный переход 22-летнего канадца в 70 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Манчестер Сити Альфонсо Дэвис
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