Работу можно не искать: Известен порядок выплат зарплаты Нагельсманну Баварией после увольнения

"Бавария" будет выплачивать Юлиану Нагельсманну 100% зарплаты до 1-го июля. Менеджер остается на контракте у клуба, стороны не расторгали соглашение.

Если Нагельсманн не найдет новый клуб до 1-го июля, то после он будет получать 80% своего оклада вплоть до 1-го июля 2024-го. Тогда ставка снизится до 65%.

Таким образом "Бавария" держит специалиста на контракте, чтобы получить за него компенсацию, когда другой клуб захочет подписать специалиста.

Важно отметить, что Юлиан по разным оценкам получает от 8 до 12 миллионов евро в год.