Работу можно не искать: Известен порядок выплат зарплаты Нагельсманну Баварией после увольнения

"Бавария" будет выплачивать Юлиану Нагельсманну 100% зарплаты до 1-го июля. Менеджер остается на контракте у клуба, стороны не расторгали соглашение.

Если Нагельсманн не найдет новый клуб до 1-го июля, то после он будет получать 80% своего оклада вплоть до 1-го июля 2024-го. Тогда ставка снизится до 65%.

Таким образом "Бавария" держит специалиста на контракте, чтобы получить за него компенсацию, когда другой клуб захочет подписать специалиста.

Важно отметить, что Юлиан по разным оценкам получает от 8 до 12 миллионов евро в год.

If he doesn't join a new club this summer, Bayern will continue to pay Julian Nagelsmann 80% of his salary from July 1st. If he's still unemployed by next year, the payment goes down to 65% from July 1st, 2024 [@cfbayern, Bayern-Insider] pic.twitter.com/dfx3Fo2HvW