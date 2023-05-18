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Работу можно не искать: Известен порядок выплат зарплаты Нагельсманну Баварией после увольнения

Германия
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Без денег Юлиан не останется

Работу можно не искать: Известен порядок выплат зарплаты Нагельсманну Баварией после увольнения

Фото: twitter.com/J__Nagelsmann

Новина українською

"Бавария" будет выплачивать Юлиану Нагельсманну 100% зарплаты до 1-го июля. Менеджер остается на контракте у клуба, стороны не расторгали соглашение.

Если Нагельсманн не найдет новый клуб до 1-го июля, то после он будет получать 80% своего оклада вплоть до 1-го июля 2024-го. Тогда ставка снизится до 65%.

Таким образом "Бавария" держит специалиста на контракте, чтобы получить за него компенсацию, когда другой клуб захочет подписать специалиста.

Важно отметить, что Юлиан по разным оценкам получает от 8 до 12 миллионов евро в год.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн
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