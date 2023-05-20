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Бундеслига. Вылет Герты, спасение Хоффенхайма и проблемы Униона

Германия
(1 голосов)

А также отчаянная борьба за выживание от Шальке

Бундеслига. Вылет Герты, спасение Хоффенхайма и проблемы Униона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бундеслига, 33-й тур
Зинсхайм, ПреЗеро Арена
Хоффенхайм – Унион 4:2
Голы: Бебу 22, Крамарич 36 (п), 89, Даббур 90+9 – Дуки 45+4, Лаидуни 90+5

Хоффенхайм: Бауманн – Кабак, Брукс, Акпогума (Бичакчич, 70) – Бекер, Крамарич, Прёмель, Гайгер (Руди, 60), Анхелиньо – Баумгартнер (Даббур, 65), Бебу

Унион: Реннов – Йеккель (Сьебатшу, 80), Дуки, Лейте (Баумгартль, 46) – Триммель (Юранович, 69), Торсбю (Лаидуни, 46), Хедира, Хаберер (Левелинг, 69), Руссийон – Беккер, Беренс

Берлин, Олимпийский стадион
Герта – Бохум 1:1
Голы: Тузар 63 – Шлоттербек 90+4
Гельзенкирхен, Вельтинс
Шальке – Айнтрахт 2:2
Голы: Теродде 1, Полтер 85 – Камада 21, Тута 59
Бремен, Везерштадион
Вердер – Кёльн 1:1
Голы: Шмид 73 – Тиггес 36
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В статье: Герта (Берлин) Шальке (Гельзенкирхен) Бохум Хоффенхайм (Зинсхайм) Унион (Берлин)
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