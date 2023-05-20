Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Вылет Герты, спасение Хоффенхайма и проблемы Униона
А также отчаянная борьба за выживание от Шальке
Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 33-й тур
Зинсхайм, ПреЗеро Арена
Хоффенхайм – Унион 4:2
Голы: Бебу 22, Крамарич 36 (п), 89, Даббур 90+9 – Дуки 45+4, Лаидуни 90+5
Хоффенхайм: Бауманн – Кабак, Брукс, Акпогума (Бичакчич, 70) – Бекер, Крамарич, Прёмель, Гайгер (Руди, 60), Анхелиньо – Баумгартнер (Даббур, 65), Бебу
Унион: Реннов – Йеккель (Сьебатшу, 80), Дуки, Лейте (Баумгартль, 46) – Триммель (Юранович, 69), Торсбю (Лаидуни, 46), Хедира, Хаберер (Левелинг, 69), Руссийон – Беккер, Беренс
Берлин, Олимпийский стадион
Герта – Бохум 1:1
Голы: Тузар 63 – Шлоттербек 90+4
Гельзенкирхен, Вельтинс
Шальке – Айнтрахт 2:2
Голы: Теродде 1, Полтер 85 – Камада 21, Тута 59
Бремен, Везерштадион
Вердер – Кёльн 1:1
Голы: Шмид 73 – Тиггес 36
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Еще не тренер, уже не переводчик: правда и миф о Жозе Моуриньо в Барселоне
- Гвардиола рассказал, почему Де Брюйне накричал на него
- Украинская легкоатлетка и нардеп Саладуха получила подозрение от НАБУ
- Стала известна реакция Нагельсманна на увольнение из Баварии: Вы издеваетесь?
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн