Бундеслига, 33-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – РБ Лейпциг 1:3

Гол: Гнабри 25 – Лаймер 64, Нкунку 76 (п), Собослаи 86 (п)

"РБ Лейпциг" добыл свою первую в истории победу на "Альянц Арене", остановив "Баварию" в их забеге за 11-м кряду чемпионским титулом. Теперь судьба титула всецело находится в руках "Боруссии", которая завтра пожалует в ту же Баварию для игры с "Аугсбургом", а в финальном туре примет "Майнц". Победы в этих двух матчах принесут Дортмунду долгожданный титул.

Соперники вцепились друг в друга агрессивным прессингом уже с первых минут. Ошибок хватало с обоих сторон, но неудачные решения в последней трети оставляли и ворота Зоммера, и Бласвиха в относительной безопасности. Спустя четверть часа хозяева нащупали первую слабость в обороне гостей – зону Симакана. Канселу раз за разом разрывал его фланг, и создал первый момент забросом в штрафную на Мусиалу. Джамал в одно касание отпасовал на Мюллера, но на того вовремя выскочил Бласвих.

До перерыва игра на встречных курсах продолжилась. После исхода получаса игрового времени "быки" трижды заставили проявить себя ещё одного зимнего новичка "рекордмайстра" Яна Зоммера. Плотный удар Собослаи со средней дистанции швейцарец перевёл на угловой, грудью принял на себя выход Нкунку с острого угла и намертво взял удар Ольмо головой. В ответ Канселу создал роскошный момент для партнёра, снова накрутив Симакана, но Коман головой пробил мимо из выгодной позиции.

"Бавария" Тухеля приучила, что готова играть осторожно при выгодно счёте. В частности мы видели это в игре с "Вердером" (2:1), где не под стать чемпиону баварцы втиснулись в свою коробку в глубоком эндшпиле. Но предугадать, что Мюнхен полностью сдаст инициативу после перерыва не мог никто. РБ с радостью забрал мяч себе и благодаря выходу Хенрикса вместо Симакана не только заткнул прорывы Канселу, но и заставили португальца из последних сил удерживать свою зону.

В таком сценарии "Бавария" прилично держалась, но один поход на угловой в корне изменил игру. Тухель по ходу буквально вырвал из "Челси" своего любимого тренера по стандартам Энтони Барри, чтобы тот подвёл его в решающий момент. Мюнхен всей командой пошёл на корнер, и пропустил выход 4 в 2, реализованный Лаймером. Иронично, что забил именно австриец. Bild за три дня до игры писал, что "Бавария" накануне встречи объявит о его переходе на правах свободного агента. И то ли переговоры внезапно встали, то ли боссы "рекордмайстра" в кои-то веки попытались повести себя прилично, но Конрад был в числе лучших игроков второго тайма, обеспечившего сенсацию.

В концовке "Бавария" наконец проснулась и пошла в атаку, но дважды получила в свои ворота. Хенрикс перехватил аут от Канселу, быстро отпасовал на Нкунку, которого в штрафной сбил Павар. Сам же Кристофер пенальти и реализовал. Через 10 минут была поставлена точка. После углового Мазрауи сыграл рукой и подарил ещё один 11-метровый. На этот раз приговор исполнил Собослаи. Иронично, что оба привозника появились в старте из-за недоверия Тухеля к бывшему быку Упамекано. Павар занял его место в центре обороны, оставив вакантным место справа для Мазрауи. 1:3.

Недоброжелатели Лейпцига в Германии называют их "пластмассовым клубом" из-за отсутствия истории и принадлежности компании "Ред Булл". На деле же мы десятилетия наблюдали за гегемонией "Баварии", чемпионства которые отдавали искусственным привкусом. Сегодня мы увидели, кто по-настоящему фейковый: это и самодовольные боссы "Баварии", уволившие Нагельсманна на почве своего паранойяльного бреда по ходу сезона, и так называемые фанаты "рекордмайстра", массово сбежавшие с "Альянц Арены" за четверть часа до конца игры. Теперь дело за Дортмундом.

Бавария: Зоммер – Мазрауи (Мане, 86), Павар, де Лигт, Канселу (Упамекано, 86) – Киммих, Горецка (Гравенберх, 69) – Коман (Тель, 69), Мусиала, Гнабри (Сане, 69) – Мюллер

РБ Лейпциг: Бласвих – Симакан (Хенрикс, 46), Орбан, Гвардиол (Клостерманн, 87), Хальстенберг – Лаймер, Айдара (Кампль, 69) – Собослаи, Ольмо (Диалло, 87) – Силва (Форсберг, 69), Нкунку

Предупреждения: Павар 72 – Гвардиол 68