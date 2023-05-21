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Два пенальти для гостей. Бавария – РБ Лейпциг 1:3. Видео голов и обзор матча

Германия
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Быки одержали волевую победу

Два пенальти для гостей. Бавария – РБ Лейпциг 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию представляем видеообзор матча 33-го раунда Бундеслиги, в котором текущий лидер потерпел поражение, ведя в счете. Гнабри забил первый гол во встрече на 25-й минуте, однако "Бавария" во втором тайме пропустила трижды и упустила победу. В том числе два мяча "быки" забили ударами с пенальти.

Бавария – РБ Лейпциг 1:3

Голы: Гнабри 25 – Лаймер 64, Нкунку 76 (пен.), Собослаи 86 (пен.)

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг
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