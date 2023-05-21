Кан: Создается ощущение, будто в Баварии все разваливается на части

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан оценил шансы команды Томаса Тухеля на победу в Бундеслиге после поражения от "РБ Лейпциг" в 33 туре (1:3).

"Такое случалось много раз в этом сезоне. Создается ощущение, будто все разваливается на части. По ходу игры было ощущение, что мы ничего не можем сделать после пропущенного гола. Ситуация больше не в наших руках. Это горько. Мы глубоко разочарованы тем, что упустили эту возможность", - говорит Кан.

Проиграв "Лейпцигу" на домашней арене со счетом 1:3, "Бавария" сохранила за собой первое место в турнирной таблице Бундеслиги, но у их преследователя в лице "Боруссии" Дортмунд имеет матч в запасе и отстает от мюнхенцев лишь на одно очко.