Майнц – Штутгарт 1:4. Швабы выбираются из зоны вылета

Бундеслига, 33-й тур

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Штутгарт 1:4

Голы: Ингвартсен 23 – Эндо 41, Гирасси 64, Фюрих 78, Кулибали 90+1

"Штутгарт" покинул зону вылета, добыв вторую выездную победу в сезоне на MEWA Арена. Несмотря на три поражения кряду и низкие шансы на попадания в еврокубки перед стартом игры, "Майнц" выдал очень мощный дебют и создал сопернику немало проблем в первом тайме. Но подопечные Хенёсса сумели переломить ход встречи после перерыва, добыв важнейшие 3 очка.

"Майнц" дважды в первом тайме показал, почему они самая интенсивная команда в прессинге в нынешнем сезоне. Два перехвата на чужой половине создали два момента для Онисиво, который сплоховал в реализации. Тем не менее, с одного из них удалось заработать результативный угловой, закончившийся голом Ингвартсена головой.

"Майнц" продолжил наседать на угловых, но один из таких походов в чужую штрафную закончился контрвыпадом гостей. Силлас в конце тайма разогнал быструю атаку, закончившуюся шикарным дальним ударом от Ватару Эндо. После перерыва на поддержку к лидерским качествам Эндо и скорости Силласа прибавился Крис Фюрих, переломивший ход встречи.

Именно Фюрих подал на голову Гирасси, сделав счёт по голам с корнеров 1:1, но 1:2 в общем. Вскоре Эндо классной передачей отправит того же Фюриха в прорыв. Крис здорово разобрался с защитником и неотразимо пробил в угол. Напоследок Фюрих выбежит в последнюю контратаку и отдаст Кулибали на пустые ворота. 1:4.

"Штутгарт" выбрался с зоны вылета, подвинув не только "Шальке", но "Бохум" за счёт лучшей разницы мячей в сравнении с последними. +1 очко до зоны вылета перед финальной игрой с "Хоффенхаймом", решившего все вопросы о выживании в субботу. Отличный расклад для спасения места в Бундеслиге на следующих выходных.

Майнц: Дамен – Белль (Вайпер, 86), Кор, Фернандеш – да Кошта, Баррейро, Штах, Каси (Аарон Мартин, 86) – Баркок (Чжэ Сон, 65), Ингвартсен (Ажорк, 72) – Онисиво

Штутгарт: Бредлов – Антон, Загаду (Мавропанос, 71), Ито – Вагноман, Эндо, Каразор, Нарти (Штенцель, 86) – Томаш (Фюрих, 62), Силлас (Кулибали, 86) – Гирасси (Харагути, 87)