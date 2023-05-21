Германия
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Бундеслига. Боруссия М выжала ничью у Байера на последних минутах
Все сложилось благодаря мячу Штиндля
Отчет будет доступен в ближайшее время
Бундеслига, 35 тур
Байер - Боруссия М 2:2
Голы: Адли 15, Демирбай 20 - Хофманн 58, Штиндль 90
Байер: Градецки, Инкапье, Та, Тапсоба, Баккер, Паласиос, Демибрай, Фримпонг, Вирц, Диаби, Адли.
Боруссия М: Ольшовски, Эльведи, Фридрик, Итакура, Нец, Коне, Вайгль, Лайнер, Крамер, Хофманн, Тюрам.
Предупреждения: Демирбай 45, Паласиос 77, Амири 81 - Коне 35, Фридрих 47, Штиндль 70.
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