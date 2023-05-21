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Бундеслига. Боруссия М выжала ничью у Байера на последних минутах

Германия
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Все сложилось благодаря мячу Штиндля

Бундеслига. Боруссия М выжала ничью у Байера на последних минутах

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Бундеслига, 35 тур

Байер - Боруссия М 2:2

Голы: Адли 15, Демирбай 20 - Хофманн 58, Штиндль 90

Байер: Градецки, Инкапье, Та, Тапсоба, Баккер, Паласиос, Демибрай, Фримпонг, Вирц, Диаби, Адли.

Боруссия М: Ольшовски, Эльведи, Фридрик, Итакура, Нец, Коне, Вайгль, Лайнер, Крамер, Хофманн, Тюрам.

Предупреждения: Демирбай 45, Паласиос 77, Амири 81 - Коне 35, Фридрих 47, Штиндль 70.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Байер (Леверкузен)
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