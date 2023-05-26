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Дортмундская Боруссия представила форму на следующий сезон. На джерси видно силуэт домашнего стадиона – Фото

Германия
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Перед матчем за чемпионство

Дортмундская Боруссия представила форму на следующий сезон. На джерси видно силуэт домашнего стадиона – Фото

Фото: bvb.de

Новина українською

"Боруссия" Дортмунд представила домашнюю форму на следующий сезон. На джерси видно силуэт стадиона "шмелей" Сингал Идуна Парк.

Цвета классические – черный и желтый. Образует дизайн формы как раз силуэт домашнего стадиона "Боруссии".

Примечательно, что дизайн создавался PUMA совместно с болельщиками. Жюри, в которое входил Марко Ройс, отсмотрело 15 тысяч заявок с дизайнами от всего мира и остановило свой выбор на этом варианте.

"Боруссия" Дортмунд всего в одной победе от первого чемпионства за 12 лет. "Шмели" должны обыграть завтра, 27-го мая, "Майнц". Встреча начнется в 16:30. Параллельно будет играть "Бавария" с "Кельном".

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В статье: Боруссия (Дортмунд)
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Источник:
bvb.de

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