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Дортмундская Боруссия представила форму на следующий сезон. На джерси видно силуэт домашнего стадиона – Фото
Перед матчем за чемпионство
Фото: bvb.de
"Боруссия" Дортмунд представила домашнюю форму на следующий сезон. На джерси видно силуэт стадиона "шмелей" Сингал Идуна Парк.
Цвета классические – черный и желтый. Образует дизайн формы как раз силуэт домашнего стадиона "Боруссии".
Примечательно, что дизайн создавался PUMA совместно с болельщиками. Жюри, в которое входил Марко Ройс, отсмотрело 15 тысяч заявок с дизайнами от всего мира и остановило свой выбор на этом варианте.
Nur ©️ool. @pumafootball pic.twitter.com/4krNV3DvzH— Borussia Dortmund (@BVB) May 26, 2023
"Боруссия" Дортмунд всего в одной победе от первого чемпионства за 12 лет. "Шмели" должны обыграть завтра, 27-го мая, "Майнц". Встреча начнется в 16:30. Параллельно будет играть "Бавария" с "Кельном".
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