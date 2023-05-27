Бавария планирует как можно быстрее продлить контракт с левым защитником

"Бавария" планирует продлить договор со своим защитником Альфонсо Дэвисом как можно быстрее. Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Это первоочередная задача для клуба, и переговоры уже продолжаются. Сторона канадца ждет ясности от руководства мюнхенцев, прежде чем принять финальное решение. Известно, что Дэвиса интересует "Реал", но конкретных переговоров пока нет.

В текущем сезоне Дэвис провел 27 матчей в составе "Баварии", забив один гол и сделав четыре ассиста. Его цена составляет 70 миллионов евро, согласно данным портала Transfermarkt.