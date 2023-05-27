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Бавария планирует как можно быстрее продлить контракт с левым защитником
Игрок ждет четкого предложения от руководства команды
"Бавария" планирует продлить договор со своим защитником Альфонсо Дэвисом как можно быстрее. Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Это первоочередная задача для клуба, и переговоры уже продолжаются. Сторона канадца ждет ясности от руководства мюнхенцев, прежде чем принять финальное решение. Известно, что Дэвиса интересует "Реал", но конкретных переговоров пока нет.
В текущем сезоне Дэвис провел 27 матчей в составе "Баварии", забив один гол и сделав четыре ассиста. Его цена составляет 70 миллионов евро, согласно данным портала Transfermarkt.
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