Тухель: Мы недовольны ни результатами, ни тем, как играем

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель дал комментарий об игре мюнхенского клуба в сезоне 2022/23.

"Мы недовольны результатами. Наша задача – играть более доминирующее, быстрее и плавнее, играть безупречнее. На данный момент нам это не удается. Мы недовольны ни результатами, ни тем, как играем. Не перестанем работать над этим", – сказал Тухель.