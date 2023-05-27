  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Тухель: Мы недовольны ни результатами, ни тем, как играем
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель: Мы недовольны ни результатами, ни тем, как играем

Германия
(1 голосов)

Коуч понимает, что команде нужно значительно улучшать результаты

Тухель: Мы недовольны ни результатами, ни тем, как играем

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель дал комментарий об игре мюнхенского клуба в сезоне 2022/23.

"Мы недовольны результатами. Наша задача – играть более доминирующее, быстрее и плавнее, играть безупречнее. На данный момент нам это не удается. Мы недовольны ни результатами, ни тем, как играем. Не перестанем работать над этим", – сказал Тухель.

Напомним, за один тур до завершения чемпионата "Бавария" (68 пунктов) на два очка отстает от лидирующей "Боруссии" (70 баллов).

По теме
yellow-arrow
Бавария планирует как можно быстрее продлить контракт с левым защитником
yellow-arrow
Последний шаг. Боруссия Дортмунд – Майнц. Прогноз матча Бундеслиги на 27.05.2023
yellow-arrow
Дортмундская Боруссия представила форму на следующий сезон. На джерси видно силуэт домашнего стадиона – Фото
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Томас Тухель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Bild

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде