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Тухель: Мы недовольны ни результатами, ни тем, как играем
Коуч понимает, что команде нужно значительно улучшать результаты
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель дал комментарий об игре мюнхенского клуба в сезоне 2022/23.
"Мы недовольны результатами. Наша задача – играть более доминирующее, быстрее и плавнее, играть безупречнее. На данный момент нам это не удается. Мы недовольны ни результатами, ни тем, как играем. Не перестанем работать над этим", – сказал Тухель.
Напомним, за один тур до завершения чемпионата "Бавария" (68 пунктов) на два очка отстает от лидирующей "Боруссии" (70 баллов).
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