Герту после вылета из Бундеслиги покинули два футболиста

"Герта" на своем официальном сайте заявила о трансферах двух футболистов в другие клубы.

Центральный защитник Омар Альдерете продолжит карьеру в "Хетафе". Он стал игроком немецкого клуба в октябре 2020, последний сезон провел в аренде в испанской команде.

Полузащитник Сантьяго Аскасибар стал полноценным игроком "Эстудиантеса" после аренды, продолжавшейся с января. Хавбек принадлежал "Герте" с января 2020 года.