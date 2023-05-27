Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Герту после вылета из Бундеслиги покинули два футболиста
Команда не смогла сохранить прописку в элите
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Герта" на своем официальном сайте заявила о трансферах двух футболистов в другие клубы.
Центральный защитник Омар Альдерете продолжит карьеру в "Хетафе". Он стал игроком немецкого клуба в октябре 2020, последний сезон провел в аренде в испанской команде.
Полузащитник Сантьяго Аскасибар стал полноценным игроком "Эстудиантеса" после аренды, продолжавшейся с января. Хавбек принадлежал "Герте" с января 2020 года.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Сайт ФК "Герта"
Популярное сейчас
- Днепр-1 планировал бойкот матча против Шахтера из-за судейства в поединке с Ворсклой – источник
- Еще почти полтысячи убитыми. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Кого Ребров вызвал в сборную, Шахтер – кабинетный чемпион, Днепр-1 убили судьи?
- В УПЛ бьют арбитра, Винисиус - жертва расистов, смешная Бавария, Малиновский мимо ЛЧ
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн