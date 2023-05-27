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Герту после вылета из Бундеслиги покинули два футболиста

Германия
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Команда не смогла сохранить прописку в элите

Герту после вылета из Бундеслиги покинули два футболиста

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Герта" на своем официальном сайте заявила о трансферах двух футболистов в другие клубы.

Центральный защитник Омар Альдерете продолжит карьеру в "Хетафе". Он стал игроком немецкого клуба в октябре 2020, последний сезон провел в аренде в испанской команде.

Полузащитник Сантьяго Аскасибар стал полноценным игроком "Эстудиантеса" после аренды, продолжавшейся с января. Хавбек принадлежал "Герте" с января 2020 года.

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В статье: Германия Герта (Берлин) Бундеслига
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Источник:
Сайт ФК "Герта"

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