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Подарок от Боруссии. Бавария стала чемпионом Германии в 11-й раз подряд
Шок и трагедия в Дортмунде
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 27 мая состоялись матчи заключительного тура Бундеслиги сезона 2022/23.
Дортмундская "Боруссия" на своем поле сыграла вничью с "Майнцом" – со счетом 2:2. В свою очередь мюнхенская "Бавария" свой шанс не упустила и на выезде обыграла "Кельн" - 2:1.
Таким образом, команда Томаса Тухеля и подопечные Эдина Терзича закончили кампанию с одинаковым количеством очков. Однако, благодаря дополнительным показателям, мюнхенцы завершают сезон на первом месте и забирают чемпионство. Это произошло в 11-й раз подряд. Мюнхенцы неизменно забирают "Серебряную салатницу" с сезона 2012/13.
В последний раз "Боруссия" Дортмунд завоевывала золотые медали первенства еще в сезоне 2011/12 – тогда команду тренировал Юрген Клопп.
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