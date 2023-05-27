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Подарок от Боруссии. Бавария стала чемпионом Германии в 11-й раз подряд

Германия
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(1 голосов)

Шок и трагедия в Дортмунде

Подарок от Боруссии. Бавария стала чемпионом Германии в 11-й раз подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 27 мая состоялись матчи заключительного тура Бундеслиги сезона 2022/23.

Дортмундская "Боруссия" на своем поле сыграла вничью с "Майнцом" – со счетом 2:2. В свою очередь мюнхенская "Бавария" свой шанс не упустила и на выезде обыграла "Кельн" - 2:1.

Таким образом, команда Томаса Тухеля и подопечные Эдина Терзича закончили кампанию с одинаковым количеством очков. Однако, благодаря дополнительным показателям, мюнхенцы завершают сезон на первом месте и забирают чемпионство. Это произошло в 11-й раз подряд. Мюнхенцы неизменно забирают "Серебряную салатницу" с сезона 2012/13.

В последний раз "Боруссия" Дортмунд завоевывала золотые медали первенства еще в сезоне 2011/12 – тогда команду тренировал Юрген Клопп.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Майнц Кёльн Эдин Терзич
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Комментарии (2)
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белок (Харків)
27.05.2023 в 19:23
Терзіч до Хорватії нехай повертається
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.05.2023 в 18:45
Обломчик..
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