Подарок от Боруссии. Бавария стала чемпионом Германии в 11-й раз подряд

Сегодня, 27 мая состоялись матчи заключительного тура Бундеслиги сезона 2022/23.

Дортмундская "Боруссия" на своем поле сыграла вничью с "Майнцом" – со счетом 2:2. В свою очередь мюнхенская "Бавария" свой шанс не упустила и на выезде обыграла "Кельн" - 2:1.

Таким образом, команда Томаса Тухеля и подопечные Эдина Терзича закончили кампанию с одинаковым количеством очков. Однако, благодаря дополнительным показателям, мюнхенцы завершают сезон на первом месте и забирают чемпионство. Это произошло в 11-й раз подряд. Мюнхенцы неизменно забирают "Серебряную салатницу" с сезона 2012/13.

В последний раз "Боруссия" Дортмунд завоевывала золотые медали первенства еще в сезоне 2011/12 – тогда команду тренировал Юрген Клопп.