"Бавария" в рекордный 11-й раз кряду становится победителем Бундеслиги после безумной развязки в последнем туре. Вместо чемпионской гонки мы вновь увидели черепашьи бега: "Боруссия" начинала с поул-позиции, но уже в начале гонки получила два мяча от "Майнца". В это время "Бавария" неубедительно переигрывала "Кёльн", едва было не доигралась, но в самой концовке сезон спас Джамал Мусиала.

"Боруссия" в новом году выдавала серии из 10 побед кряду, когда команда шла позади "рекордмайстра". Но как только у BVB возникала возможность занять первенство, так команда сыпалась. Так было в Штутгарте (3:3), где для победы не хватило численного большинства и двух мячей перевеса, и в Бохуме (1:1). Но за тур до финиша Дортмунд наконец пересилил себя, вырвал три очка у "Аугсбурга" (0:3), и казалось, идёт к титулу.

Забитый "Сигнал Идуна Парк" после 14 побед в 16 домашних матчах ждал решающего триумфа. Особенно поле 10:0 в последних двух играх. Как и десятки тысяч приезжих фанатов со всех уголков мира, занявших все места в местных барах. Полумиллионный город собирался праздновать, но вместо этого там произошёл очередной провал. С футбольной точки зрения происходящее объяснить было сложно – надо обращаться к специалистам по человеческой психике.

К 25-й минуте хозяева успели пропустить с углового от Ханче-Ольсена, забившего свой первый гол в кампании. А затем ещё и от Карима Онисиво, головой замкнувшего навес после контратаки. Между этими двумя мячами у Дортмунд получил право на индульгенцию – Кор бездумно сбил Геррейру в штрафной и хозяева получили право на пенальти. Но Аллер бесхитростно пробил прямо в Дамена. Напоследок ещё и травмировался Адейеми, а Мален перед самым перерывом пробил в штангу.

В то же время "Бавария" захватила лидерство, поведя в счёте ещё на 8-й минуте после шикарного дальнего выстрела Кингсли Комана. Это был единственный удар в створ от "рекордмайстра" до перерыва. Во втором тайме "Борусся" пошла ва-банк, доигрывая встречу с 4 номинальными форвардами. "Бавария" же во время нешуточных штурмовых действий в Дортмунде трусливо отсиживалась в обороне, а Тухель перевёл свою команду на схему с 5 защитниками.

В конце концов за трусливость "Баварии" пришлось расплачиваться. Очередная атака "Кёльна" за 10 минут до конца основного времени закончилась игрой рукой от Гнабри в своей коробке. Приговор уверенно исполнил Любичич, временно вернувший Дортмунду лидерство. На тот момент BVB отыграли один мяч и активно продолжали поиски второго. В то время как шокированная "Бавария" даже не сразу пошла за победой.

Но вышедший сразу после этого Мусиала на 88-й минуте вырвал победу для Мюнхена неожиданным дальним ударом. Дортмунд в ответ отыгрался в компенсированное время, но этого хватило лишь для того, чтобы сравняться по очкам с "Баварией". Судьбу титула решила разница голов, которого была заметно лучше у "рекордмайстра".

Бундеслига, 34-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд – Майнц 2:2

Голы: Геррейру 69, Зюле 90+6 – Ханче-Ольсен 15, Онисиво 24

Боруссия Д: Кобель – Вольф (Мукоко, 46), Зюле, Хуммельс, Рюэрсон (Модест, 80) – Брандт (Дюранвиль, 62), Джан, Геррейру – Мален (Рейна, 63), Аллер, Адейеми (Ройс, 40)

Майнц: Дамен – Ханче-Ольсен, Белль, Фернандеш – Каси, Баррейро, Кор, Аарон Мартин – Штах (Баркок, 80), Чжэ Сон (Ингвартсен, 66) – Онисиво

На 19-й минуте Аллер не реализовал пенальти (вратарь)

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – Бавария 1:2

Голы: Любичич 81 (п) – Коман 8, Мусиала 89

Кёльн: Швабе – Шмиц (Хусейнбашич, 62), Хюберс, Шабо, Хектор – Мартель, Схири – Любичич, Кайнц (Шиндлер, 62), Майна – Зельке (Тильман, 62)

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Мазрауи (Мусиала, 85) – Киммих, Гравенберх (Горецка, 71, Тель, 85) – Сане, Мюллер (Канселу, 62), Коман (Шупо-Мотинг, 71) – Гнабри