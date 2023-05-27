Бавария уволила Кана с поста генерального директора сразу после чемпионского матча

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Оливер Кан был уволен с должности генерального директора ФК "Бавария". Это произошло сразу после чемпионского матча мюнхенцев против "Кельна". Примечательно, что Кан не присутствовал на этой игре.

По информации Романо и других немецких источников, новым СЕО "Баварии" станет 55-летний Ян-Кристиан Дризен, до этого являвшийся финансовым директором мюнхенского клуба.

Также, в частности Kicker сообщает, что вслед за Каном свой пост покинул спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич. Информации об имени преемника боснийца пока нет.