  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария уволила Кана с поста генерального директора сразу после чемпионского матча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария уволила Кана с поста генерального директора сразу после чемпионского матча

Германия
(1 голосов)

Есть информация, что Салихамиджич тоже покинул клуб

Бавария уволила Кана с поста генерального директора сразу после чемпионского матча

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Оливер Кан был уволен с должности генерального директора ФК "Бавария". Это произошло сразу после чемпионского матча мюнхенцев против "Кельна". Примечательно, что Кан не присутствовал на этой игре.

По информации Романо и других немецких источников, новым СЕО "Баварии" станет 55-летний Ян-Кристиан Дризен, до этого являвшийся финансовым директором мюнхенского клуба.

Также, в частности Kicker сообщает, что вслед за Каном свой пост покинул спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич. Информации об имени преемника боснийца пока нет.

По теме
yellow-arrow
Унион Берлин впервые квалифицировался в Лигу Чемпионов
yellow-arrow
Бунделига. Унион дебютирует в ЛЧ, повторный вылет Шальке и Золотая бутса Нкунку
yellow-arrow
Шальке 04 покидает Бундеслигу после одного сезона пребывания
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Оливер Кан Хасан Салихамиджич Фабрицио Романо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде