Бунделига. Унион дебютирует в ЛЧ, повторный вылет Шальке и Золотая бутса Нкунку

"Унион" впервые в собственной истории сыграет в Лиге Чемпионов, финишировав четвёртым. В главный европейский турнир олдскульную арену "ан дер альтен Ферстерей" и атипичный для Германии оборонительный футбол Урса Фишера протащил поздний гол Рани Хедиры в игре с крепким "Вердером". Узнав об этом, их конкуренты из "Фрайбурга" тут же посыпались во Франкфурте, за 10 минут проиграв выигранный матч против "Айнтрахта".

Забей "Айнтрахт" ещё парочку мячей, "орлы" могли бы даже финишировать в еврокубковом топ-6. Всё дело в том, что шестой "Байер" с 8-й минуты играл в меньшинстве в Бохуме из-за удаления Амина Адли. "Несгибаемые" конвертировали численный перевес в самую яркую победу сезона, и спаслись от вылета на самом флажке.

Кроме "орлов", отнять шестую позицию у подопечных Хаби Алонсо могли и "волки". Со второй минуты они вели в игре с заранее вылетевшей "Гертой", но берлинцы на прощание громко хлопнули дверью, совершив победный камбек во втором тайме.

В то время как "Бохум" совершил яркое спасение, их бывший тренер Томас Райс, который вывел их в элиту, пытался уберечь "Шальке" от второго вылета кряду. Для этого нужно было обыгрывать Лейпциг, заранее гарантировавший себе бронзу. Гельзенкирхен даже сумел отыграться с 2:0, но отчаянное желание Кристофера Нкунку красиво попрощаться с "быками" перед переездом в Лондон сыграло свою роль. Француз оформил дубль и догнал Никласа Фюллькруга в гонке бомбардиров. У обоих страйкеров по 16 забитых мячей за кампанию.

Неудача "Шальке" уберегла "Штутгарт" и "Аугсбург". Первые сыграли вничью с "Хоффенхаймом" и снова финишировали с 33 набранными пунктами. В прошлом сезоне этого хватило для полноценного спасения, но на этот раз "швабам" придётся драться за место в элите с "Гамбургом" или "Хайденхаймом". "Аугсбург" же финишировал с тремя поражениями кряду, но неудача в Менхенгладбахе никак не повлияла на их выживание.

Берлин, ан дер альтен Ферстерей

Унион – Вердер 1:0

Гол: Хедира 81

Франкфурт, Дойче Банк

Айнтрахт – Фрайбург 2:1

Гол: Коло Муани 83, Эбимбе 90+1 – Грифо 44

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Байер 3:0

Голы: Фёрстер 19, Асано 34, Штёгер 86

Удаление: Адли 8

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Герта 1:2

Голы: Каминский 2 – Маса 55, Рихтер 68

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Шальке 4:2

Голы: Лаймер 10, Нкунку 19, 90+4, Поульсен 82 – Каминский 28, Орбан 49 (аг)

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Хоффенхайм 1:1

Голы: Томаш 80 – Бебу 75

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Аугсбург 2:0

Голы: Нетц 3, Хофманн 40

Удаление: Гумны 45+3