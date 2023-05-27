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Чемпионство на последних минутах. Кельн - Бавария 1:2. Обзор матча и видео голов
Кельн - Бавария ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.05.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото: twitter.com
В последнем туре решалось, кто же станет чемпионом. "Кельн" принимал дома "Баварию". "Мюнхенцам" была нужна только победа, а еще удача в матче соперника за титул. Для "баварцев" все сложилось как надо.
Команда повела в счете уже на 8 минуте. Забил Коман. До 81-й команда имела удовлетворительный для нее счет. Но "Кельн" получил возможность пробить 11-метровый и реализовал его. Мусиала снова вывел вперед "Баварию" на 89.
В противоположном матче "Дортмунд" не смог победить, поэтому чемпионом стал мюнхенский клуб.
Бундеслига, 34 тур
27 мая, Кельн, Рейн Энерги
Голы: Любичич 81 (п) - Коман 8, Мусиала 89
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