Чемпионство на последних минутах. Кельн - Бавария 1:2. Обзор матча и видео голов

В последнем туре решалось, кто же станет чемпионом. "Кельн" принимал дома "Баварию". "Мюнхенцам" была нужна только победа, а еще удача в матче соперника за титул. Для "баварцев" все сложилось как надо.

Команда повела в счете уже на 8 минуте. Забил Коман. До 81-й команда имела удовлетворительный для нее счет. Но "Кельн" получил возможность пробить 11-метровый и реализовал его. Мусиала снова вывел вперед "Баварию" на 89.

В противоположном матче "Дортмунд" не смог победить, поэтому чемпионом стал мюнхенский клуб.

Бундеслига, 34 тур

27 мая, Кельн, Рейн Энерги

Кельн - Бавария 1:2

Голы: Любичич 81 (п) - Коман 8, Мусиала 89