Кан: Я хотел бы отпраздновать чемпионство с игроками, но Бавария запретила мне

Сегодня "Бавария" уволила Оливера Кана с должности генерального директора клуба. Это произошло сразу после чемпионского матча мюнхенцев против "Кельна". Кан не присутствовал на этом поединке. К тому же, после игры Оливер в своем твиттере сообщил, что клуб запретил ему присутствовать вместе с командой на праздновании чемпионства.

"Невероятно! Большой комплимент и поздравления ребятам! Я всегда говорил, что нужно всегда отдавать все до конца и никогда не сдаваться. Я невероятно горжусь этим достижением!

Я хотел бы отпраздновать с игроками, но, к сожалению, я не могу быть с ними сегодня, потому что клуб запретил мне. Я с нетерпением жду следующего сезона. Мы станем чемпионами в 12-й раз подряд. Давайте праздновать!", - написал 53-летний немец.