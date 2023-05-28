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Салихамиджич: Наш титул также принадлежит Нагельсманну, его рука тоже держит этот трофей
Немец также вложился в победу команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-директор "Баварии" Хасан Салихамиджич напомнил о роли Юлиана Нагельсманна в чемпионстве мюнхенской команды.
"Этот титул также принадлежит Юлиану Нагельсманну, его рука тоже держит этот трофей. Я хочу, чтобы он знал: мы высоко его ценим. Расставание с Юлианом далось мне тяжелее всего. Он действительно хороший парень и от всего сердца приглашен отпраздновать победу", - говорит Салиамиджич.
Напомним, немца уволили из-за неудовлетворительных результатов команды в конце марта текущего года.
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