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Салихамиджич: Наш титул также принадлежит Нагельсманну, его рука тоже держит этот трофей

Германия
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Немец также вложился в победу команды

Салихамиджич: Наш титул также принадлежит Нагельсманну, его рука тоже держит этот трофей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-директор "Баварии" Хасан Салихамиджич напомнил о роли Юлиана Нагельсманна в чемпионстве мюнхенской команды.

"Этот титул также принадлежит Юлиану Нагельсманну, его рука тоже держит этот трофей. Я хочу, чтобы он знал: мы высоко его ценим. Расставание с Юлианом далось мне тяжелее всего. Он действительно хороший парень и от всего сердца приглашен отпраздновать победу", - говорит Салиамиджич.

Напомним, немца уволили из-за неудовлетворительных результатов команды в конце марта текущего года.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Хасан Салихамиджич Юлиан Нагельсманн
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