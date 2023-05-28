Салихамиджич: Наш титул также принадлежит Нагельсманну, его рука тоже держит этот трофей

Экс-директор "Баварии" Хасан Салихамиджич напомнил о роли Юлиана Нагельсманна в чемпионстве мюнхенской команды.

"Этот титул также принадлежит Юлиану Нагельсманну, его рука тоже держит этот трофей. Я хочу, чтобы он знал: мы высоко его ценим. Расставание с Юлианом далось мне тяжелее всего. Он действительно хороший парень и от всего сердца приглашен отпраздновать победу", - говорит Салиамиджич.