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Тухель: Вместо празднования у нас теперь еще одна политическая проблема
Тренер чувствует себя пессимистично из-за ухода ключевых функционеров клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель высказался о расставании клуба с председателем правления Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.
"Хасан и Оливер позвонили мне около восьми недель назад, уговорили и убедили меня, что мы должны делать это вместе. Я также уговаривал и убеждал своих помощников. Эти двое сыграли важную роль в том, что мы отправились в это путешествие и что нам доверяли". Поэтому я должен сначала обдумать произошедшее.
Я знаю о решениях со вчерашнего дня. Вместо того чтобы праздновать, у нас теперь еще одна политическая проблема. Многое происходит, и мы должны переварить это. Политическая проблема в клубе омрачает этот титул. И, конечно, это был не тот сезон, которым мы можем быть удовлетворены", – говорит тренер.
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