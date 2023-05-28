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Тухель: Вместо празднования у нас теперь еще одна политическая проблема

Германия
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Тренер чувствует себя пессимистично из-за ухода ключевых функционеров клуба

Тухель: Вместо празднования у нас теперь еще одна политическая проблема

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель высказался о расставании клуба с председателем правления Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

"Хасан и Оливер позвонили мне около восьми недель назад, уговорили и убедили меня, что мы должны делать это вместе. Я также уговаривал и убеждал своих помощников. Эти двое сыграли важную роль в том, что мы отправились в это путешествие и что нам доверяли". Поэтому я должен сначала обдумать произошедшее.

Я знаю о решениях со вчерашнего дня. Вместо того чтобы праздновать, у нас теперь еще одна политическая проблема. Многое происходит, и мы должны переварить это. Политическая проблема в клубе омрачает этот титул. И, конечно, это был не тот сезон, которым мы можем быть удовлетворены", – говорит тренер.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Оливер Кан Хасан Салихамиджич Томас Тухель
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