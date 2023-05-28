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Бавария хочет переманить спортдиректора Лейпцига после победы в Бундеслиге
Он должен стать заменой для Хасана Салихамиджича
Фото: twitter.com
Спортивный директор "Лейпцига" Макс Эберль может оказаться на аналогичной должности в "Баварии".
Мюнхенцы встречались с 49-летним немцем перед матчем 34-го тура Бундеслиги с "Кельном" (2:1), после которого с должности спортивного директора был уволен Хасан Салихамиджич.
Примечательно, что Бавария хотела пригласить Эберля еще в 2017 году, но в итоге выбор был сделан в пользу Салихамиджича. До "Лейпцига" специалист проработал 23 года в менхенгладбахской "Боруссии".
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