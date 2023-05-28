Нет Роберта - нет голов. В Бундеслиге установлен антирекорд среди лучших бомбардиров

В Германии драматично завершился сезон – "Боруссия" упустила идеальную возможность прервать гегемонию "Баварии" в чемпионате. Мюнхенцы набрали одинаковое количество очков с дортмундцами, но опередили их по дополнительным показателям.

Примечательно, что по дополнительным показателям пришлось определять и лучшего бомбардира чемпионата. Им стал форвард "Лейпцига" Кристофер Нкунку, который в 25-ти матчах забил 16 голов. У Никласа Фюлькруга из "Вердера" столько же результативных ударов, но он сыграл на три игры больше.

Пять лет подряд до этого золотую бутсу чемпионата Германии выигрывал Роберт Левандовский: в сезоне 17/18 у него было 29 голов, в следующем чемпионате 22, а затем 34, 40 и 35.

Вообще 16 голов – это самый плохой показатель за все годы проведения Бундеслиги. До этого антирекорд был закреплен за сезонами 1988/89 и 1995/96, когда Вольфарт ("Бавария"), Аплофс ("Кельн") и Бобич (Штутгарт) забивали по 17 мячей.

Напомним, что лучший бомбардирский показатель в ТОП-5 принадлежит Эрлингу Холанду, который был признан лучшим игроком АПЛ в сезоне 2022/23.