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Румменигге вернется в Баварию

Германия
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Функционер много лет провел в мюнхенском клубе

Румменигге вернется в Баварию

Фото: twitter.com/FCBayern

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Бывший генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге вернется в клуб. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, 67-летний немецкий функционер войдет в наблюдательный совет и будет помогать клубу в планировании состава.

Ранее Руммениге был председателем правления "Баварии" с 2002 по 2021 год. На этом посту его заменил Оливер Кан, которого вчера уволили по завершению чемпионского матча с "Кельном" (2:1).

В течение своей предыдущей каденции Карл Хайн сотрудничал с Яном-Кристианом Дрезеном, который вскоре станет новым генеральным директором.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге
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