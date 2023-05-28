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Румменигге вернется в Баварию
Функционер много лет провел в мюнхенском клубе
Фото: twitter.com/FCBayern
Бывший генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге вернется в клуб. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, 67-летний немецкий функционер войдет в наблюдательный совет и будет помогать клубу в планировании состава.
Ранее Руммениге был председателем правления "Баварии" с 2002 по 2021 год. На этом посту его заменил Оливер Кан, которого вчера уволили по завершению чемпионского матча с "Кельном" (2:1).
В течение своей предыдущей каденции Карл Хайн сотрудничал с Яном-Кристианом Дрезеном, который вскоре станет новым генеральным директором.
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