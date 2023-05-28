Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хайденхайм благодаря двум голам после 90+3 минуты вырвал путевку в Бундеслигу. ВИДЕО
Впервые в своей истории
Фото: Getty Images
Сегодня в рамках второй Бундеслиги "Ян Регенсбург" и "Хайденхайм" провели матч, в котором гости перевернули игру в дополнительном времени. Благодаря камбэку, подопечные Франка Шмитта заняли первое место в турнирной таблице и впервые в истории вышли в Бундеслигу.
"Хайденхайм" уступали в счете до 93 минуты. После чего команда полностью перевернула матч в свою пользу забив первый, а на 90+9 второй.
Также к выходу в главный чемпионат страны присоединился "Дармштадт", за который ранее выступали Федецкий, Олейник и Березовский.
Также за выход поборется "Гамбург". Они сыграют в переходных матчах со "Штутгартом".
Популярное сейчас
- В конце матча Шахтер - Днепр-1 произошла драка. ВИДЕО
- Ребров поблагодарил Аль-Айну за два сезона работы и опубликовал фото команды с украинским флагом
- Тухель: Вместо празднования у нас теперь еще одна политическая проблема
- Кан: Я хотел бы отпраздновать чемпионство с игроками, но Бавария запретила мне
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО