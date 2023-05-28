Хайденхайм благодаря двум голам после 90+3 минуты вырвал путевку в Бундеслигу. ВИДЕО

Сегодня в рамках второй Бундеслиги "Ян Регенсбург" и "Хайденхайм" провели матч, в котором гости перевернули игру в дополнительном времени. Благодаря камбэку, подопечные Франка Шмитта заняли первое место в турнирной таблице и впервые в истории вышли в Бундеслигу.

"Хайденхайм" уступали в счете до 93 минуты. После чего команда полностью перевернула матч в свою пользу забив первый, а на 90+9 второй.

Также к выходу в главный чемпионат страны присоединился "Дармштадт", за который ранее выступали Федецкий, Олейник и Березовский.

Также за выход поборется "Гамбург". Они сыграют в переходных матчах со "Штутгартом".