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Игрок Сити, арендованный Баварией, получит две золотые медали по итогам сезона
Дважды чемпион
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 27 мая, "Бавария" добилась 11-го к ряду чемпионства. В последнем туре Бундеслиги команда Томаса Тухеля обыграла "Кельн" со счетом 2:1.
Стоит обратить внимание на то, что защитник мюнхенцев Жоау Канселу, арендованный у "Манчестер Сити", завоевал сразу два чемпионских титула в течении сезона-2022/23. Кроме победы в чемпионате Германии, португальцу также полагается золотая медаль АПЛ.
Первую половину сезона Канселу провел в "Манчестер Сити". В составе "горожан" защитник провел 17 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Подопечные Хосепа Гвардиолы досрочно стали чемпионами Англии.
В последний день зимнего трансферного окна Жоау перешел в аренду в "Баварию". В футболке немецкого клуба он принял участие в 15 поединках Бундеслиги, забил 1 гол и оформил 4 ассиста.
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