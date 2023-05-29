  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Игрок Сити, арендованный Баварией, получит две золотые медали по итогам сезона
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Сити, арендованный Баварией, получит две золотые медали по итогам сезона

Германия
(2 голосов)

Дважды чемпион

Игрок Сити, арендованный Баварией, получит две золотые медали по итогам сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу, 27 мая, "Бавария" добилась 11-го к ряду чемпионства. В последнем туре Бундеслиги команда Томаса Тухеля обыграла "Кельн" со счетом 2:1.

Стоит обратить внимание на то, что защитник мюнхенцев Жоау Канселу, арендованный у "Манчестер Сити", завоевал сразу два чемпионских титула в течении сезона-2022/23. Кроме победы в чемпионате Германии, португальцу также полагается золотая медаль АПЛ.

Первую половину сезона Канселу провел в "Манчестер Сити". В составе "горожан" защитник провел 17 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Подопечные Хосепа Гвардиолы досрочно стали чемпионами Англии.

В последний день зимнего трансферного окна Жоау перешел в аренду в "Баварию". В футболке немецкого клуба он принял участие в 15 поединках Бундеслиги, забил 1 гол и оформил 4 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Боруссия Дортмунд объявила об уходе пяти футболистов
yellow-arrow
Завершение УПЛ, финалы Лиги Европы и Кубка Англии. Расписание футбола на 29 мая - 4 июня
yellow-arrow
Хайденхайм благодаря двум голам после 90+3 минуты вырвал путевку в Бундеслигу. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Жоау Канселу
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде