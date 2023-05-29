Игрок Сити, арендованный Баварией, получит две золотые медали по итогам сезона

В субботу, 27 мая, "Бавария" добилась 11-го к ряду чемпионства. В последнем туре Бундеслиги команда Томаса Тухеля обыграла "Кельн" со счетом 2:1.

Стоит обратить внимание на то, что защитник мюнхенцев Жоау Канселу, арендованный у "Манчестер Сити", завоевал сразу два чемпионских титула в течении сезона-2022/23. Кроме победы в чемпионате Германии, португальцу также полагается золотая медаль АПЛ.

Первую половину сезона Канселу провел в "Манчестер Сити". В составе "горожан" защитник провел 17 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Подопечные Хосепа Гвардиолы досрочно стали чемпионами Англии.

В последний день зимнего трансферного окна Жоау перешел в аренду в "Баварию". В футболке немецкого клуба он принял участие в 15 поединках Бундеслиги, забил 1 гол и оформил 4 ассиста.