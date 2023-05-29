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Звезда дортмундской Боруссии – лучший игрок сезона-2022/23 в чемпионате Германии
Покорил Бундеслигу
Фото: twitter.com/BlackYellow
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем признан лучшим футболистом кампании-2022/23 в рамках Бундеслиги. В этом сезоне 19-летний английский хавбек сыграл в чемпионате Германии 31 матч, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
"Боруссия Д" заняла второе место по итогам розыгрыша Бундеслиги. При равенстве очков "шмели" проиграли борьбу за Салатницу мюнхенской "Баварии" по дополнительным показателям.
???? @BellinghamJude ???? pic.twitter.com/3GyC1ODZhw— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 29, 2023
По информации СМИ, Джуд летом покинет Дортмунд. Главный претендент на хавбека – мадридский "Реал". Его трансфер оценивается приблизительно в 100 млн евро.
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