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Звезда дортмундской Боруссии – лучший игрок сезона-2022/23 в чемпионате Германии

Германия
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Покорил Бундеслигу

Звезда дортмундской Боруссии – лучший игрок сезона-2022/23 в чемпионате Германии

Фото: twitter.com/BlackYellow

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Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем признан лучшим футболистом кампании-2022/23 в рамках Бундеслиги. В этом сезоне 19-летний английский хавбек сыграл в чемпионате Германии 31 матч, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

"Боруссия Д" заняла второе место по итогам розыгрыша Бундеслиги. При равенстве очков "шмели" проиграли борьбу за Салатницу мюнхенской "Баварии" по дополнительным показателям.

По информации СМИ, Джуд летом покинет Дортмунд. Главный претендент на хавбека – мадридский "Реал". Его трансфер оценивается приблизительно в 100 млн евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Чемпионат Германии Джуд Беллингем
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