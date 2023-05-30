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Румменигге вернулся в Баварию. Он назначен членом наблюдательного совета клуба
Новая должность в старом клубе
Фото: twitter.com/FCBayern
Генеральная ассамблея "Баварии" назначила бывшего генерального директора клуба Карл-Хайнца Румменигге членом наблюдательного совета клуба. "Его опыт, его знания и его международная сеть очень помогут нам обеспечить успех "Баварии" в будущем", – заявил председатель наблюдательного совета и президент клуба Герберт Хайнер.
Румменигге был генеральным директором клуба с 2002-го до 2021-го. За этот период клуб дважды взял требл (2013-й, 2021-й), завоевав 14 чемпионств, 10 Кубков Германии и два трофея Лиги чемпионов.
Отметим, что Руммениге на посту генерального директора сменил Оливер Кан, который был уволен клубом по завершению чемпионата в этом сезоне. На прошлой неделе ему на смену был назначен Ян-Кристан Дризен.
"Бавария" стала чемпионом Бундеслиги в сезоне-2022/23. Клуб вылетел из Кубка Германии на стадии 1/4 от "Фрайбурга" и вылетел на стадии 1/4 из Лиги чемпионов от "Манчестер Сити".
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