  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Румменигге вернулся в Баварию. Он назначен членом наблюдательного совета клуба
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Румменигге вернулся в Баварию. Он назначен членом наблюдательного совета клуба

Германия
(1 голосов)

Новая должность в старом клубе

Румменигге вернулся в Баварию. Он назначен членом наблюдательного совета клуба

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Генеральная ассамблея "Баварии" назначила бывшего генерального директора клуба Карл-Хайнца Румменигге членом наблюдательного совета клуба. "Его опыт, его знания и его международная сеть очень помогут нам обеспечить успех "Баварии" в будущем", – заявил председатель наблюдательного совета и президент клуба Герберт Хайнер.

Румменигге был генеральным директором клуба с 2002-го до 2021-го. За этот период клуб дважды взял требл (2013-й, 2021-й), завоевав 14 чемпионств, 10 Кубков Германии и два трофея Лиги чемпионов.

Отметим, что Руммениге на посту генерального директора сменил Оливер Кан, который был уволен клубом по завершению чемпионата в этом сезоне. На прошлой неделе ему на смену был назначен Ян-Кристан Дризен.

"Бавария" стала чемпионом Бундеслиги в сезоне-2022/23. Клуб вылетел из Кубка Германии на стадии 1/4 от "Фрайбурга" и вылетел на стадии 1/4 из Лиги чемпионов от "Манчестер Сити".

По теме
yellow-arrow
СМИ: Тухель встречался с Декланом Райсом
yellow-arrow
Кто виноват, что Шахтер и Днепр-1 устроили драку, куда пойдет Коноплянка, Ракицкого в сборную?
yellow-arrow
Бавария не выкупит Канселу по окончанию сезона. Известны претенденты на футболиста
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcbayern.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде