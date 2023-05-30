СМИ: Тухель встречался с Декланом Райсом

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель встречался с полузащитником "Вест Хэма" Декланом Райсом. В мюнхенском клубе серьезно относятся к трансферу хавбека.

Перед этим Тухель провел телефонную беседу с игроком, а непосредственно на встрече также присутствовали технический директор Марко Неппе и бывший спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Сам футболист не против перехода в немецкий клуб. За него будущим летом также будет бороться "Арсенал".

В минувшем сезоне Райс провел за "Вест Хэм" 49 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход игрока в 80 миллионов евро.