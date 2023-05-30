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СМИ: Тухель встречался с Декланом Райсом
Перед этим между ними состоялся телефонный разговор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель встречался с полузащитником "Вест Хэма" Декланом Райсом. В мюнхенском клубе серьезно относятся к трансферу хавбека.
Перед этим Тухель провел телефонную беседу с игроком, а непосредственно на встрече также присутствовали технический директор Марко Неппе и бывший спортивный директор Хасан Салихамиджич.
Сам футболист не против перехода в немецкий клуб. За него будущим летом также будет бороться "Арсенал".
В минувшем сезоне Райс провел за "Вест Хэм" 49 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход игрока в 80 миллионов евро.
Der #FCBayern macht Ernst bei Declan #Rice: Es gab nicht nur ein Telefonat mit Thomas #Tuchel, der Trainer hat sich vergangene Woche mit dem Spieler in England getroffen - gemeinsam mit Marco #Neppe (Technischer Direktor) und Ex-Sportvorstand Hasan #Salihamidzic. @kessler_philipp— Manuel Bonke (@mano_bonke) May 30, 2023
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