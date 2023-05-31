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Тухель контактировал с Влаховичем. Он хочет видеть нападающего в Баварии и сказал ему об этом
Это обрадовало игрока
Фото: @juventusfc
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель связался с нападающим "Ювентуса" Душаном Влаховичем. Клубы продолжают вести переговоры о сумме трансфера.
Влаховича обрадовала, что в "Баварии" на него рассчитывают. Стороны ведут переговоры о трансфере. "Ювентус" отклонил первоначальное предложение в 50 миллионов евро, но общение продолжается.
В этом сезоне Влахович провел за "Ювентус" 42 матча, забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает потенциальную сделку по 23-летнему сербу в 75 миллионов евро.
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