Тухель контактировал с Влаховичем. Он хочет видеть нападающего в Баварии и сказал ему об этом

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель связался с нападающим "Ювентуса" Душаном Влаховичем. Клубы продолжают вести переговоры о сумме трансфера.

Влаховича обрадовала, что в "Баварии" на него рассчитывают. Стороны ведут переговоры о трансфере. "Ювентус" отклонил первоначальное предложение в 50 миллионов евро, но общение продолжается.

В этом сезоне Влахович провел за "Ювентус" 42 матча, забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает потенциальную сделку по 23-летнему сербу в 75 миллионов евро.