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Бавария и Ювентус расходятся в оценке Влаховича на 40 млн евро
"Мюнхенцы" хотят нападающего
Фото: @juventusfc
"Бавария" продолжает вести переговоры с "Ювентусом" о трансфере нападающего Душана Влаховича. "Синьора" хочет минимум 90 миллионов евро за сербского форварда.
"Бавария" собирается сделать предложение в 55-60 миллионов евро. При этом Corriere dello Sport утверждает, что это будет стартовая ставка, хотя ранее утверждалось, что "Юве" уже успел отклонить предлоежение "мюнхенцев" в 50 миллионов евро.
Томас Тухель уже общался с футболистом и Влахович был польщен интересом со стороны "Баварии". Игрок был бы рад перейти в "мюнхенский клуб".
В этом сезоне Влахович провел за "Ювентус" 42 матча, забил 14 голов и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход 23-летнего форварда в 75 миллионов евро.
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