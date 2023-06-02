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Бавария и Ювентус расходятся в оценке Влаховича на 40 млн евро

Германия
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"Мюнхенцы" хотят нападающего

Бавария и Ювентус расходятся в оценке Влаховича на 40 млн евро

Фото: @juventusfc

Новина українською

"Бавария" продолжает вести переговоры с "Ювентусом" о трансфере нападающего Душана Влаховича. "Синьора" хочет минимум 90 миллионов евро за сербского форварда.

"Бавария" собирается сделать предложение в 55-60 миллионов евро. При этом Corriere dello Sport утверждает, что это будет стартовая ставка, хотя ранее утверждалось, что "Юве" уже успел отклонить предлоежение "мюнхенцев" в 50 миллионов евро.

Томас Тухель уже общался с футболистом и Влахович был польщен интересом со стороны "Баварии". Игрок был бы рад перейти в "мюнхенский клуб".

Читайте также Тухель контактировал с Влаховичем. Он хочет видеть нападающего в Баварии и сказал ему об этом

В этом сезоне Влахович провел за "Ювентус" 42 матча, забил 14 голов и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход 23-летнего форварда в 75 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Душан Влахович
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Источник:
corrieredellosport.it

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