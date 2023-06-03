Трансфер Райса в Баварию может вынудить другого звездного хавбека покинуть клуб

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель не фанат Леона Горецки. Если клуб подпишет Деклана Райса, немецкому полузащитнку придется задуматься об уходе.

Горецка при этом хотел бы остаться в команде, но перед Евро-2024 ему нужна стабильная игровая практика и это может вынудуть его искать новый клуб.

В этом сезоне Леон провел за "Баварию" 40 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход 28-летнего полузащитника в 65 миллионов евро.