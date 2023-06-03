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Трансфер Райса в Баварию может вынудить другого звездного хавбека покинуть клуб

Германия
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В клубе уже есть как минимум один недоброжелатель опорника

Трансфер Райса в Баварию может вынудить другого звездного хавбека покинуть клуб

Фото: twitter.com/leongoretzka_

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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель не фанат Леона Горецки. Если клуб подпишет Деклана Райса, немецкому полузащитнку придется задуматься об уходе.

Горецка при этом хотел бы остаться в команде, но перед Евро-2024 ему нужна стабильная игровая практика и это может вынудуть его искать новый клуб.

В этом сезоне Леон провел за "Баварию" 40 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход 28-летнего полузащитника в 65 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Леон Горецка Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
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