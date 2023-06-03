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Все решили пенальти. Германия стала чемпионом Европы среди команд в возрасте до 17 лет
В финале "бундестим" преодолели Францию
Getty Images/Global Images Ukraine
В решающем матче за титул чемпиона Европы в возрасте до 17 лет победу одержала сборная Германии. Соперниками "бундестима" были французы.
В основное время команды не забили голов. После основного времени экстратайма не было – все перешло в серию пенальти.
Немцы неудачно ее начали: игрок молодежки "Фрайбурга" Дарвич не реализовал одиннадцатиметровый, однако остальные пенальти "бундестим" забили. А вот французы не реализовали два финальных удара с точки. В общей сложности команды пробивали по шесть раз.
Отметим, что в прошлом розыгрыше Чемпионата Европы в возрасте до 17 лет победила как раз сборная Франции.
ЧЕ-2023 (U-17). Финал
"Нандор Хидегкути Стадион" (Будапешт, Венгрия)
Германия U-17 – Франция U-17 0:0 (серия пенальти 5:4)
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