Боруссия Менхенгладбах назначила нового тренера

"Боруссия" Менхенгладбах объявила о назначении Херардо Сеоане на пост главного тренера команды.

44-летний швейцарец заключил с немецким клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Херардо занял место Даниэля Фарке, который руководил командой с лета 2022 года.

Предыдущим местом работы Сеоане был "Байер", который он покинул в октябре 2022 года. Ранее он также тренировал "Люцерн" и "Янг Бойз". С последним он выиграл три чемпионата Швейцарии и один национальный кубок.

По итогам сезона-2022/23 "Боруссия" Менхенгладбах заняла десятое место.