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Боруссия Менхенгладбах назначила нового тренера
Контракт на три года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия" Менхенгладбах объявила о назначении Херардо Сеоане на пост главного тренера команды.
44-летний швейцарец заключил с немецким клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Херардо занял место Даниэля Фарке, который руководил командой с лета 2022 года.
Предыдущим местом работы Сеоане был "Байер", который он покинул в октябре 2022 года. Ранее он также тренировал "Люцерн" и "Янг Бойз". С последним он выиграл три чемпионата Швейцарии и один национальный кубок.
По итогам сезона-2022/23 "Боруссия" Менхенгладбах заняла десятое место.
???? Herzlich willkommen bei Borussia, Gerardo #Seoane!#FohlenFamilie pic.twitter.com/qOHcAUOapD— Borussia (@borussia) June 6, 2023
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