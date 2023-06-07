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Боруссия Менхенгладбах назначила нового тренера

Германия
(1 голосов)

Контракт на три года

Боруссия Менхенгладбах назначила нового тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Боруссия" Менхенгладбах объявила о назначении Херардо Сеоане на пост главного тренера команды.

44-летний швейцарец заключил с немецким клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Херардо занял место Даниэля Фарке, который руководил командой с лета 2022 года.

Предыдущим местом работы Сеоане был "Байер", который он покинул в октябре 2022 года. Ранее он также тренировал "Люцерн" и "Янг Бойз". С последним он выиграл три чемпионата Швейцарии и один национальный кубок.

По итогам сезона-2022/23 "Боруссия" Менхенгладбах заняла десятое место.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Херардо Сеоане
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Источник:
borussia.de

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