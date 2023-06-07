Бавария выделила на трансферы летом 150 миллионов евро

"Бавария" готова потратить следующим летом 150 миллионов евро. Клуб утвердил эту цифру в качестве бюджета на трансферы.

Сообщается, что в случае продажи игроков текущего состава, бюджет увеличится.

На эти деньги Томас Тухель хочет, чтобы клуб приобрел центрального нападающего и полузащитника.

Так, для примера, прошлым летом "Бавария" потратила 140 миллионов евро, купив состоявшихся Садьо Мане, Маттейса де Лигта и молодых Райана Гравенберха и Матиса Теля.

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Напомним, что мюнхенцы охотятся за Декланом Райсом. Его трансфер должен обойтись в более чем 100 миллионов евро и футболист якобы дал добро на переход.