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Официально: Беллингем перешел в Реал. Боруссия объявила об этом на своем сайте

Германия
(1 голосов)

Сайт лег незадолго после объявления

Официально: Беллингем перешел в Реал. Боруссия объявила об этом на своем сайте

Фото: twitter.com/BellinghamJude

Новина українською

Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем перешел в "Реал" Мадрид. Об этом немецкий клуб объявил у себя на сайте.

Отмечается, что "Реал" отдал 103 миллиона евро чистыми. Бонусы составят не более 30% от этой суммы и будут иметь разную сложность для достижения выплат.

Сам футболист подпишет долгосрочный контракт до лета 2029-го. Соглашения с игроком "Реал" достиг ещё в апреле.

Напомним, что за Беллингемом охотился также "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", но футболист сделал выбор в пользу "Реала".

"Мадрид" стал исключительно желанием Беллингема, так как "горожане" были готовы заплатить больше как "Боруссии" Дортмунд за сам переход, так и Джуду по личному контракту. "Реал" изначально решил, что не будет торговаться и готов отдать за футболиста ограниченную сумму денег, в клубе ждали, что Джуд сделает выбор в их пользу.

Также отметим, что Беллнгем стал лучшим игроком минувшего сезона в Бундеслиге. Джуд провел за "Боруссию" 42 матча, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 120 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
relevo.com

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Комментарии (2)
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metall5291 (Kharkiv)
07.06.2023 в 18:18
Cподіваюсь на успіх, як для гравця, так і для Реалу.
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0
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Опанасович (Ковалівка)
07.06.2023 в 18:16
Вітаємо в найкращому клубі світу!
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+1
0

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