  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария установила ценник на защитника-чемпиона мира. Им интересуются в Реале, Барсе, Сити и Юнайтед
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария установила ценник на защитника-чемпиона мира. Им интересуются в Реале, Барсе, Сити и Юнайтед

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Нарасхват

Бавария установила ценник на защитника-чемпиона мира. Им интересуются в Реале, Барсе, Сити и Юнайтед

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Бавария" готова расстаться с Бенжаменом Паваром будущим летом, так как понимает, что он хочет уйти из клуба. "Мюнхенцы" установили ценник на футболиста в 30-40 миллионов евро.

Футболистом интересуются в "Реале", "Барселоне", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Павар может сыграть как справа в защите, так и в центре обороны.

Контракт Павара истекает летом 2024-го. 27-летний защитник оценивается в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Бенжамен провел за "Баварию" 43 поединка, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Официально: Беллингем перешел в Реал. Боруссия объявила об этом на своем сайте
yellow-arrow
Бавария выделила на трансферы летом 150 миллионов евро
yellow-arrow
Боруссия Менхенгладбах назначила нового тренера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде