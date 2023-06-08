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Бавария установила ценник на защитника-чемпиона мира. Им интересуются в Реале, Барсе, Сити и Юнайтед
Нарасхват
Фото: twitter.com/FCBayern
"Бавария" готова расстаться с Бенжаменом Паваром будущим летом, так как понимает, что он хочет уйти из клуба. "Мюнхенцы" установили ценник на футболиста в 30-40 миллионов евро.
Футболистом интересуются в "Реале", "Барселоне", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Павар может сыграть как справа в защите, так и в центре обороны.
Контракт Павара истекает летом 2024-го. 27-летний защитник оценивается в 35 миллионов евро.
В этом сезоне Бенжамен провел за "Баварию" 43 поединка, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
Update #Pavard: As reported and now confirmed: He will be allowed to leave Bayern immediately. Bayern demands a transfer fee of €30-40m.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 7, 2023
➡️ Real, Barcelona, ManCity, ManUtd and more clubs are in! @SkySportDE ???????? https://t.co/7NMnb3sYEF
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