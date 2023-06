Бавария установила ценник на защитника-чемпиона мира. Им интересуются в Реале, Барсе, Сити и Юнайтед

"Бавария" готова расстаться с Бенжаменом Паваром будущим летом, так как понимает, что он хочет уйти из клуба. "Мюнхенцы" установили ценник на футболиста в 30-40 миллионов евро.

Футболистом интересуются в "Реале", "Барселоне", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Павар может сыграть как справа в защите, так и в центре обороны.

Контракт Павара истекает летом 2024-го. 27-летний защитник оценивается в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Бенжамен провел за "Баварию" 43 поединка, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

