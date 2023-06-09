Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый летний новичок. Бавария бесплатно подписала хавбека Лейпцига
Конрад Лаймер - игрок "Баварии"
Фото: fcbayern.com
Первым новичком "Баварии" в летнее межсезонье стал полузащитник Конрад Лаймер, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
Хавбек перешел в стан чемпионов Германии из "РБ Лейпцига" на правах свободного агента. Контракт с 26-летним австрийцев подписан до лета 2027 года.
Лаймер выступал за "красных быков" с 2017 года. В кампании-2022/23 он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.
"Бавария" стала чемпионом Бундеслиги по итогам сезона.
????⚪ ???????????????????????? 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ #MiaSanMia #ServusKonrad pic.twitter.com/No3SA3jKqR— FC Bayern München (@FCBayern) June 9, 2023
Популярное сейчас
- Генштаб: ВСУ накрыли расположение подразделения Кадырова, россияне в Крыму молчат о Каховской ГЭС
- Обломки от сбитых ракет упали на жилые дома в двух областях: есть погибший и раненые
- Ликвидировано более 1000 оккупантов в сутки. Генштаб о потерях россиян за 8 июня
- Гамбург – Штутгарт 1:3 (1:6). Швабы легко сохраняют прописку в Бундеслиге
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО