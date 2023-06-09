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Первый летний новичок. Бавария бесплатно подписала хавбека Лейпцига

Германия
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Конрад Лаймер - игрок "Баварии"

Первый летний новичок. Бавария бесплатно подписала хавбека Лейпцига

Фото: fcbayern.com

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Первым новичком "Баварии" в летнее межсезонье стал полузащитник Конрад Лаймер, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Хавбек перешел в стан чемпионов Германии из "РБ Лейпцига" на правах свободного агента. Контракт с 26-летним австрийцев подписан до лета 2027 года.

Лаймер выступал за "красных быков" с 2017 года. В кампании-2022/23 он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.

"Бавария" стала чемпионом Бундеслиги по итогам сезона.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Конрад Лаймер
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Источник:
fcbayern.com

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