Первый летний новичок. Бавария бесплатно подписала хавбека Лейпцига

Первым новичком "Баварии" в летнее межсезонье стал полузащитник Конрад Лаймер, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Хавбек перешел в стан чемпионов Германии из "РБ Лейпцига" на правах свободного агента. Контракт с 26-летним австрийцев подписан до лета 2027 года.

Лаймер выступал за "красных быков" с 2017 года. В кампании-2022/23 он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.

"Бавария" стала чемпионом Бундеслиги по итогам сезона.