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Бавария планирует получить до 15 миллионов евро за выкуп контракта Нагельсманна
В этом заинтересован ПСЖ
фото из свободных источников
"Бавария" и ПСЖ пока не ведут переговоры по выкупу контракта Юлиана Нагельсманна.
Мюнхенцы хотят получить 10-15 млн евро компенсации. Контракт Юлиана с клубом действует до 2026 года.
Напомним, немецкий специалист, который был уволен из "Баварии" в марте, является основным кандидатом на должность главного тренера ПСЖ. Между стороной тренера и руководством парижан уже состоялось несколько раундов переговоров.
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Источник:Bild
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