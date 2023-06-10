Бавария планирует получить до 15 миллионов евро за выкуп контракта Нагельсманна

"Бавария" и ПСЖ пока не ведут переговоры по выкупу контракта Юлиана Нагельсманна.

Мюнхенцы хотят получить 10-15 млн евро компенсации. Контракт Юлиана с клубом действует до 2026 года.

Напомним, немецкий специалист, который был уволен из "Баварии" в марте, является основным кандидатом на должность главного тренера ПСЖ. Между стороной тренера и руководством парижан уже состоялось несколько раундов переговоров.