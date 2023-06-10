  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария планирует получить до 15 миллионов евро за выкуп контракта Нагельсманна
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария планирует получить до 15 миллионов евро за выкуп контракта Нагельсманна

Германия
(1 голосов)

В этом заинтересован ПСЖ

Бавария планирует получить до 15 миллионов евро за выкуп контракта Нагельсманна

фото из свободных источников

Новина українською

"Бавария" и ПСЖ пока не ведут переговоры по выкупу контракта Юлиана Нагельсманна.

Мюнхенцы хотят получить 10-15 млн евро компенсации. Контракт Юлиана с клубом действует до 2026 года.

Напомним, немецкий специалист, который был уволен из "Баварии" в марте, является основным кандидатом на должность главного тренера ПСЖ. Между стороной тренера и руководством парижан уже состоялось несколько раундов переговоров.

По теме
yellow-arrow
Ордец: Могу, готов играть в сборной Украины, но я не могу сам себя туда вызвать
yellow-arrow
"На тот момент я сделал все, что мог", - Ордец рассказал, как покидал московское Динамо после 24 февраля
yellow-arrow
Вердер подписал африканского полузащитника Ливерпуля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж) Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Bild

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде