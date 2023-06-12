Официально: ассистент Нагельсманна стал новым главным тренером Айнтрахта

"Айнтрахт" объявил о назначении нового главного тренера – Дино Топмеллера. "Франкфурт" подписал контракт с бывшим ассистентом Юлиана Нагельсманна до лета 2026-го.

"Путь, который мы выбрали, меня устраивает, у нас одинаковое представление о футболе", – прокомментировал назначение Дино.

Топмеллер ассистировал Наггельсманну с лета 2020-го, когда Юлиан ещё тренировал "Лейпциг". Через год тренерский штаб вслед за менеджером перебрались в "Баварию" и так же в марте этого года были уволены вместе с Юлианом.

Дино также имеет опыт работы главным тренером. До того, как специалист попал в тренерский штаб Нагельсманна, он был менеджером "Виртона" (второй дивизион в Бельгии), "Дюделанжа" (первая лига Люксембурга) и другие клубы из второстепенных лиг Люксембурга и Германии.

Напомним, что сам Нагельсманн пока остается без работы. Специалист возможно сменит Кристофа Галтье у руля "ПСЖ".