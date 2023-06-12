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Брентфорд выкупил нападающего Франкфурта, который не забил ни одного гола за полсезона аренды

Германия
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У клуба из АПЛ было обязательство выкупа по окончанию аренды

Брентфорд выкупил нападающего Франкфурта, который не забил ни одного гола за полсезона аренды

Фото: twitter.com/BrentfordFC

Новина українською

"Брентфорд" объявил о выкупе контракта Кевина Шеде из "Фрайбурга" после половины сезона аренды за рекордную для себя сумму. При этом 21-летний нападающий не забил ни одного гола в АПЛ с января.

Стороны подписали постоянный контракт до лета 2028-го.

Клубы договорились, что "Брентфорд" выкупит контракт игрока по завершению арендного соглашения. Так и случилось, но за полгода из результативных действий Шеде в Англии – только 1 голевая передача в АПЛ.

Шеде провел за "Брентфорд" 19 матчей. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 20 миллионов евро.

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В статье: Брентфорд Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Источник:
brentfordfc.com

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