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Президент Баварии: Нам нужен нападающий и мы готовы потратить 100 миллионов евро
Коло-Муани, Осимхен или Влахович?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Баварии" Герберт Хайнер вместе с футбольным экспертом и бывшим игроком клуба Дитмаром Хаманном в рамках дискуссии на BILD TV обсудили возможные тренсферы "мюнхенцев".
"Я говорил, что "Бавария" в состоянии потратить 100 миллионов. Но нужно все сделать правильно. Не секрет, что мы ищем центрального нападающего. Мы на правильном пути", – сказал Хайнер.
Хаманн предложил Хайнеру свои варианты:
"Я вижу двух кандидатов – Коло-Муани и Осимхена из "Наполи". Не хочу принижать уровень Никласа Фюллькруга, но если вы хотите бороться за Лигу чемпионов, думаю, стоит подписать Коло-Муани или Осимхена. Если бы это зависело от меня, я выбрал бы Коло-Муани", – сказал Хаманн.
Сообщалось, что "Бавария" ведет переговоры, как по Рандалю Коло-Муани, так и по Виктору Осимхену. Помимо них, в "Мюнхене" рассматривают переход Душана Влаховича из "Ювентуса". Серб забил всего 14 голов в прошлом сезоне.
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