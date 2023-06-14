Беллингем о Боруссии Дортмунд: Пришел мальчиком и ухожу мужчиной. Не хватает слов, чтобы выразить всю благодарность

Джуд Беллингем прокомментировал уход из "Боруссии" Дортмунд. Он тепло высказался о периоде в Германии.

"Последние 3 года, которые я провел в "Боруссии", стали важнейшей частью моей жизни. Я пришел 17-летним мальчиком и ухожу мужчиной.

Не хватает слов, чтобы выразить благодарность клубу за все, что он сделал для меня. Возможности, новый опыт, взлеты и даже падения – все это стало частью моего развития как футболиста и личности.

Я горжусь тем, что столь часто выступал за этот клуб, и благодарю игроков, тренеров, руководителей и сотрудников, которые сыграли свою роль на этом этапе. В моем сердце всегда будет место для "Боруссии", и я никогда не забуду о том, как ее ценности повлияли на мою жизнь", – написал полузащитник.

Напомним, что Беллингем переходит в "Реал" за 103 миллиона евро, не учитывая бонусную часть. Игроку сборной Англии 19 лет.