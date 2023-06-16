Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брайтон усилил полузащиту. Страховка на случай ухода Кайседо?
Достался бесплатно
Фото: "Боруссия" Дортмунд
"Брайтон" подписал Махмуда Дауда в качестве свободного агента. Игрок поставил подпись под соглашением рассчитаным на 4 года.
Дауд провел в "Боруссии" Дортмунд 6 лет, перейдя летом 2017-го из "Менхенгладбаха" за 12 миллионов евро. За это время немецкий полузащитник сыграл 141 поединок, забил 5 голов и отдал 17 результативных передач.
"Мы рады пригласить Махмуда в клуб, его качество и способности действительно помогут Роберто.
Он качественный игрок, у него большой опыт игры на высоком уровне в Германии с большим опытом на европейской арене", – прокомментировал переход технический директор "Брайтона" Дэвид Вейр.
В минувшем сезоне Дауд провел всего 10 поединков. Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Северная Македония - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE матч отбора к Евро-2024
- Альтернативный путь Украины на Евро-2024. В настоящее время есть места в плей-офф сразу в двух Дивизионах
- Северная Македония - Украина. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 16.06.2023
- Бавария интересуется защитником Наполи. За ним также охотится МЮ
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО