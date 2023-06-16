Брайтон усилил полузащиту. Страховка на случай ухода Кайседо?

"Брайтон" подписал Махмуда Дауда в качестве свободного агента. Игрок поставил подпись под соглашением рассчитаным на 4 года.

Дауд провел в "Боруссии" Дортмунд 6 лет, перейдя летом 2017-го из "Менхенгладбаха" за 12 миллионов евро. За это время немецкий полузащитник сыграл 141 поединок, забил 5 голов и отдал 17 результативных передач.

"Мы рады пригласить Махмуда в клуб, его качество и способности действительно помогут Роберто. Он качественный игрок, у него большой опыт игры на высоком уровне в Германии с большим опытом на европейской арене", – прокомментировал переход технический директор "Брайтона" Дэвид Вейр.

В минувшем сезоне Дауд провел всего 10 поединков. Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 миллионов евро.