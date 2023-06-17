Бавария близка к подписанию защитника Ким Мин Чжэ из Наполи

"Бавария" приблизилась к подписанию Ким Мин Чжэ из Наполи. Соглашение находится на финальной стадии, об этом сообщает Фабрицио Романо. Контракт будет подписан до 2028 года.

Как и говорилось ранее , мюнхенский клуб выплатит сумму отступных в размере 50 миллионов евро, которая действует в первые недели трансферного окна.



Игроком также интересовался "Манчестер Юнайтед", но предложения от клуба не последовало.

Южнокорейский футболист в прошлом сезоне присоединился к "Наполи" за 18 млн евро. В этом сезоне игрок провел 45 матчей на поле где отличился двумя голами и двумя ассистами.