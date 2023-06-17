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Бавария близка к подписанию защитника Ким Мин Чжэ из Наполи
Игроком интересовался также МЮ, но предложений так и не поступило
Фото: twitter.com/sscnapoli
"Бавария" приблизилась к подписанию Ким Мин Чжэ из Наполи. Соглашение находится на финальной стадии, об этом сообщает Фабрицио Романо. Контракт будет подписан до 2028 года.
Как и говорилось
Игроком также интересовался "Манчестер Юнайтед", но предложения от клуба не последовало.
Южнокорейский футболист в прошлом сезоне присоединился к "Наполи" за 18 млн евро. В этом сезоне игрок провел 45 матчей на поле где отличился двумя голами и двумя ассистами.
Understand FC Bayern are getting closer to reaching full agreement on personal terms with Kim Min-jae! Positive talks and contract almost agreed until 2028. ???????????????? #FCBayern— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023
Bayern confirmed to Kim’s camp plan to pay the release clause in July.
Still no fresh bid from Man Utd. pic.twitter.com/ucCfPLqskA
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