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Бохум пролонгировал аренду Ордеца еще на один сезон

Германия
Обновлено
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Через год истечет контракт Ивана с московским "Динамо"

Бохум пролонгировал аренду Ордеца еще на один сезон

vfl-bochum.de

Новина українською

Официальный сайт "Бохума" объявил, что клуб продал аренду Ивана Ордеца. Новое арендное соглашение будет действовать до конца следующего сезона.

30-летний Ордец продолжит выступать за "Бохум" благодаря обновленному правилу ФИФА, позволяющему иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами, если эти соглашения были подписаны до определенного периода после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

При этом "Бохум" сообщил, что по окончании аренды клуб может подписать с игроком полноценный контракт на 2 года.

Права на Ивана принадлежат московскому "Динамо". Контракт украинца с российским клубом действует до лета 2024 года.

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В статье: Иван Ордец Бохум (Германия)
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Источник:
vfl-bochum.de

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