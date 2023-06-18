Бохум пролонгировал аренду Ордеца еще на один сезон

Официальный сайт "Бохума" объявил, что клуб продал аренду Ивана Ордеца. Новое арендное соглашение будет действовать до конца следующего сезона.

30-летний Ордец продолжит выступать за "Бохум" благодаря обновленному правилу ФИФА, позволяющему иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами, если эти соглашения были подписаны до определенного периода после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

При этом "Бохум" сообщил, что по окончании аренды клуб может подписать с игроком полноценный контракт на 2 года.

Права на Ивана принадлежат московскому "Динамо". Контракт украинца с российским клубом действует до лета 2024 года.