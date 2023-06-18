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Бохум пролонгировал аренду Ордеца еще на один сезон
Через год истечет контракт Ивана с московским "Динамо"
vfl-bochum.de
Официальный сайт "Бохума" объявил, что клуб продал аренду Ивана Ордеца. Новое арендное соглашение будет действовать до конца следующего сезона.
30-летний Ордец продолжит выступать за "Бохум" благодаря обновленному правилу ФИФА, позволяющему иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами, если эти соглашения были подписаны до определенного периода после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
При этом "Бохум" сообщил, что по окончании аренды клуб может подписать с игроком полноценный контракт на 2 года.
Права на Ивана принадлежат московскому "Динамо". Контракт украинца с российским клубом действует до лета 2024 года.
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