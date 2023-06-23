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Бавария объявила о трансфере игрока сборной Португалии

Германия
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Перешел на правах свободного агента

Бавария объявила о трансфере игрока сборной Португалии

фото - ФК Баварія

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Рафаэлем Геррейру, до этого выступавшим за дортмундскую "Боруссию".

29-летний игрок, который преимущественно играет слева, присоединился к чемпиону на правах свободного агента. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

"Когда позвонили из "Баварии", я быстро принял решение. Для меня большая честь иметь возможность играть за этот замечательный клуб, и я тоже высоко ценю Томаса Тухеля за время, проведенное вместе в Дортмунде. Я игрок, которому всегда нужен мяч – это контроль за игрой, и я хочу создавать моменты. Я отдам все, чтобы мы выиграли как можно больше титулов. Это философия ФК "Бавария", – заявил Геррейру после подписания контракта.

Рафаэл начинал карьеру во Франции, где родился. Играл за "Кан", "Лорьян", с 2016-го играл за дортмундскую "Боруссию". На его счету 30 голов в 162 матчах Бундеслиги. С шершнями дважды выигрывал Кубок Германии.

Геррейру решил играть за сборную страны, откуда родом его отец. Сейчас на его счету 64 матча за сборную Португалии, в 2016-м он уже был частью выигравшей Евро чемпионской команды.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) трансферы Рафаэл Геррейру
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