ПСЖ ведет переговоры о трансфере защитника Баварии

Защитник "Баварии" Люка Эрнандес близок к переходу в "ПСЖ". Клуб сейчас ищет усиление флангов защиты.

Переговоры между двумя клубами проходят успешно. В парижском коллективе уверены в их успешном завершении. Сумма трансфера 27-летнего игрока может составить 35-40 миллионов евро.

Француз в прошлом сезоне провел 11 матчей за "Баварию", забив один гол и отдав одну голевую передачу. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы.