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ПСЖ ведет переговоры о трансфере защитника Баварии

Германия
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Они продвигаются успешно

ПСЖ ведет переговоры о трансфере защитника Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Баварии" Люка Эрнандес близок к переходу в "ПСЖ". Клуб сейчас ищет усиление флангов защиты.

Переговоры между двумя клубами проходят успешно. В парижском коллективе уверены в их успешном завершении. Сумма трансфера 27-летнего игрока может составить 35-40 миллионов евро.

Француз в прошлом сезоне провел 11 матчей за "Баварию", забив один гол и отдав одну голевую передачу. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж) Люка Эрнандес
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Источник:
lequipe.fr

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