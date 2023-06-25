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ПСЖ ведет переговоры о трансфере защитника Баварии
Они продвигаются успешно
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Баварии" Люка Эрнандес близок к переходу в "ПСЖ". Клуб сейчас ищет усиление флангов защиты.
Переговоры между двумя клубами проходят успешно. В парижском коллективе уверены в их успешном завершении. Сумма трансфера 27-летнего игрока может составить 35-40 миллионов евро.
Француз в прошлом сезоне провел 11 матчей за "Баварию", забив один гол и отдав одну голевую передачу. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы.
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Источник:lequipe.fr
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