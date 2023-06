Бавария и Qatar Airways прекратили сотрудничество 

“Бавария” и компания Qatar Airways объявили, что не будут продлевать свой контракт, который завершается в конце июня.

В заявлении на официальном сайте “Баварии” стороны поблагодарили друг друга за успешное сотрудничество и пожелали успехов в будущем.

Согласно контракту, подписанному в 2018 году “Бавария” получала ежегодно от Qatar Airways 25 млн евро. Реклама авиалинии размещалась на рукавах футболки “Баварии”, кроме того мюнхенский клуб зимой проводил подготовительный сбор в Катаре.

Болельщики “Баварии” долгие годы критиковали сделку и на общей встрече членов клуба в 2021 дело дошло до открытой конфронтации.

